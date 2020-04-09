Федоров: Штрафов за неустановление приложения “Дій вдома” не будет

09.04.2020, 1:22, Новости дня

Украинцев не будут штрафовать за отказ от установки приложения для контроля обсервации “Дій вдома”. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал “Німецькій хвилі”.

“Установка приложения рассчитана на самосознание людей. Штрафов за то, что кто-то не загрузит приложение, нет. Это никоим образом не регламентируется”, – отметил он.

Глава Минцифры добавил, что приложение “Дій вдома” является обычным инструментом, чтобы понимать, сколько именно человек находятся в самоизоляции, как они ее придерживаются, в каких регионах находятся, сколько людей проживают с ними.

“Это такая аналитическая информация. В интернете много слухов о тотальном контроле, какие штрафы. Это очень популярная тема для обсуждения. Но на самом деле процесс проверки самоизоляции сегодня и так работает. Ничего страшного не происходит. И приложение “Дій вдома” – это лишь дополнительный инструмент для того, чтобы владеть реальной ситуацией”, – утверждает Федоров.

7 апреля Федоров сообщил о запуске приложения. На вопрос о том, будет ли наказываться отказ от установки приложения или невыполнение условий подтверждения того, что человек находится на обсервации, Федоров ответил: “Согласно постановлению 211, которое мы приняли 11 марта, это, по сути, является нарушением режима карантина, и от количества нарушений зависит штраф, который человек будет платить”.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

По состоянию на 9.30 8 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 1668 человек, из которых 52 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,49 млн, из них более 317 тыс. вылечились, а 87 469 умерли.