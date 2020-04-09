Фигурант “пленок Лероса” Штанько: До $100 тыс. были переданы Денису Ермаку. $10 тыс. Андрей получил

09.04.2020, 1:22, Новости дня

Кандидаты на различные государственные должности летом – осенью 2019 года передали брату главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денису около $100 тыс. Об этом участник собеседований, фигурант прослушки Ермака-младшего, юрист Дмитрий Штанько рассказал в интервью Bihus.info, которое вышло 8 апреля.

По его словам, Денис Ермак “на глаз” определял, какую сумму потребовать с соискателя.

“Если человек хочет быть в “команде”, хочет быть назначенным и у него есть проект, он должен дать деньги, чтобы подтвердить свое серьезное отношение. А Денис дальше обращается к Андрею. По крайней мере первые разы так было. Денис докладывал ему, что “вот была встреча с кандидатом, я сказал то-то и то-то”. Это было при мне, я видел, кто звонил, без проблем. Ему не было смысла скрывать, он, наоборот, все это преподносил постоянно, что, мол, я пообщался с братом Андреем”, – сказал Штанько.

Он утверждает, что тогдашний первый помощник президента Андрей Ермак получил деньги за назначение Александра Луцкого главой Госгеокадастра, Штанько якобы сам писал расписку за получение денег от кандидата, которого рекомендовал братьям.

“Судя по риторике Дениса, первые 10 тысяч Андрей получил – я эти разговоры слышал – от кандидата на Госгеокадастр”, – заявил юрист.

Почему Луцкий так и не стал главой ведомства, Штанько пояснить не смог. Осенью, по его словам, он спрашивал Дениса Ермака, почему отобранные и одобренные кандидаты не назначаются на должности. Тот якобы просил подождать назначения брата на более высокий пост. Штанько предполагает, что еще до Нового года вариант замены главы Офиса президента Андрея Богдана на Ермака-старшего рассматривался как реальный.

29 марта нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. В комментарии “Украинской правде” депутат сообщил, что получил около 40 часов видео.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

В СБУ сообщили, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для записи встреч Дениса Ермака.

Штанько и другой фигурант записей, Сергей Шумский, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков.