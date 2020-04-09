Мишустин обсудил с ЛДПР меры по преодолению коронавирусной эпидемии

09.04.2020, 1:18, Новости дня

Михаил Мишустин продолжил серию встреч с парламентариями. Проходят они в режиме видеосвязи. На этот раз глава кабинета пообщался с представителями фракции ЛДПР.

По традиции, участие в разговоре принял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Речь шла о мерах, которые помогут преодолеть последствия коронавирусной эпидемии.

"Все действия Государственной думы в последние недели показывают, что депутаты понимают свою ответственность за общий результат и при работе с инициативами президента и правительства действуют как надежные, ответственные партнеры. Это наш ответ на те серьёзные угрозы и вызовы, с которыми столкнулась страна, — сообщил премьер-министр РФ. — Работа по законодательным инициативам, которые поступают к вам из правительства, ведется оперативно, без ущерба для качества, очень профессионально. Хочу сказать спасибо и фракции ЛДПР, которая не просто активно участвует в законотворческом процессе, но и делает это профессионально".

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, малое и среднее предпринимательство по-разному пострадало от коронавирусной инфекции и ее последствий.

"Есть те, кто действительно парализован, есть те, кто строит планы на будущее — и они достаточно оптимистичны, есть те, кто, увы, сегодня смотрит в будущее с большим пессимизмом. Поэтому нам правильно было бы посмотреть в плане поддержки не только федеральную часть, но и региональную и муниципальную", — сказал он.

"Сделайте рывок, — сказал Владимир Жириновский. — Постройте огромное количество госпиталей, больниц, подготовьте кадры, чтобы мы были самой лучшей страной по медицине. Дайте команду, чтобы у всех медицинских вузов, училищ было обязательное трудоустройство".