Коронавирус: сценарии развития пандемии

09.04.2020, 1:18, Новости дня

Российские ученые представили возможные сценарии распространения коронавируса в России. Когда будет пик заболеваемости? Сколько людей будет заражаться ежедневно и сколько всего будет инфицированных?

Математическую модель развития ситуации каналу "Россия 24" предоставили специалисты Центра мониторинга биорисков Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА).

Сценария два. Согласно негативному, через 10 дней, к 17-20 апреля, в РФ будут ежедневно выявлять по 3500 тысячи заболевших. Это пик эпидемии. Согласно нейтральному сценарию, пик будет пройден примерно в эти же даты, но прирост будет более контролируемым и плавным — от тысячи до полутора тысяч человек в сутки.

"После 10-14 дней мы какое-то время продержимся на плато и пойдем в обратную сторону, то есть процесс, как правило, напоминает синусоиду. Сколько мы поднимались на плато, столько и будем спускаться с него", — заявил глава ФМБА РФ Вероника Скворцова.

Как выглядит это плато, наглядно показывают статистические данные из Китая и Кореи. Китай туда вышел 13-14 февраля, и ровно через неделю пошел резкий спад. Корея вышла 8 марта, еще восемь дней количество активных случаев заражения держится на пике — и затем стабильный постепенный спад.

Выход на плато практически день в день совпадает с началом стабильного снижения количества новых заражений в сутки.

Если основываться на этих данных, то как раз в эти дни на плато выходит ситуация в Италии. Разница в том, что в Корее от начала взрывного роста до выхода на плато прошло 10 дней, а в Италии почти месяц. Как итог — абсолютное количество случаев в Италии больше в 10 раз.

"Европа сейчас видит небольшое плато, — говорит Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. — Но даже там, где идет замедление эпидемии, очень важно, чтобы мы поняли, что количество случаев еще велико".

Наша задача пойти именно по пути Южной Кореи, а не Италии, США и Испании, где, в отличие от Восточной Азии, не удалось избежать взрывного роста по экспоненте.

В РФ итоговое число заболевших, согласно негативному сценарию, может достигнуть 120 тысяч человек. Нейтральный прогноз, который основывается на текущей динамике, дает общую итоговую цифру в 28 тысяч человек.

По какому графику мы пойдем, зависит от того, сможем ли мы повлиять на количество вторичных случаев заражения от каждого уже инфицированного человека. В то же время математики Российской академии наук допускают, что пиков эпидемии, как в России, так и в других больших странах, может быть несколько.

Ну и, конечно, самый главный вопрос: когда все закончится? Если следовать негативному прогнозу, то в конце июля. Если верить в нейтральный прогноз, РФ должна справиться с эпидемией к последней декаде июня. Для реализации этого сценария необходимо, чтобы количество новых случаев заражения в нашей стране начало снижаться уже через 9-13 дней. Количество летальных случаев тогда составит от 180 до 2300 человек.

