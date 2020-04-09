Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление легких

09.04.2020, 1:18, Новости дня

Поклонники певца Стаса Михайлова последнее время были обеспокоены отсутствием новых фото в его соцсетях. Оказалось, их кумир попал в один из подмосковных госпиталей с двусторонним воспалением легких.

По признанию самого певца, сначала он не придал большого значения, первым симптомам, которые напоминали ему бронхит, но с немного повышенной температурой. У него не было насморка, головных болей, но при этом ломило спину, он не чувствовал запахов и вкусов. Пару дней артист пил лекарства, которыми обычно спасается от бронхита, но температура не спадала.

Благодаря дружбе с профессором, акушером-гинекологом Марком Курцером, Михайлов по первому требованию врача приехал в его медицинский центр в Лапино на компьютерную томографию легких. Было установлено, что у артиста двустороннее воспаление легких. Его тут же оставили в больнице на лечение. Все четыре теста, которые Михайлов сдал на коронавирус, показали отрицательный результат.

"Врачи провели необходимую терапию и сделали все возможное, чтобы болезнь поскорее ушла. Эти люди в белых халатах сейчас главные герои. Те, кто считает, что пандемия — ерунда, это не так. Хочу предупредить людей: при малейших симптомах, особенно мужская часть нашей страны, постарайтесь сделать КТ легких. Сразу вызывайте скорую".

В настоящее время артист чувствует себя хорошо и находится дома на режиме самоизоляции.

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Берегите себя 🙏

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 8 Апр 2020 в 4:54 PDT