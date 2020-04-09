 

Скворцова назвала сроки выхода РФ из ситуации с коронавирусом

09.04.2020, 1:16, Новости дня

При благоприятном развитии событий к лету РФ начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

«Нам надо продержаться 10-14 дней, и мы выйдем на то плато, с которого начнем потихоньку уходить под таким же углом, это всегда синусоида… Если первые случаи у нас появились в конце февраля, можно говорить о запуске процесса относительно интенсивном с 1 марта. Где-то до начала июня, при благоприятном течении событий, мы должны потихоньку начать уходить от этой ситуации», – передает ее слова РИА «Новости».

Накануне Скворцова также заявила, что до выхода на «плато» в ситуации с коронавирусом в РФ нужно еще 10–14 дней. По ее словам, спуск займет столько же времени, сколько шел подъем на плато. На самом плато, говорила Скворцова, РФ будет находиться до первой декады – середины июня.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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