Европарламент предоставит часть своего здания бездомным

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09.04.2020, 1:16, Новости дня

Часть здания Европарламента в Брюсселе будет предоставлена для размещения бездомных на фоне борьбы с распространением коронавируса, сообщил глава ЕП Давид Сассоли.

«В соответствии с соглашением с брюссельским столичным регионом мы решили сделать часть нашего здания доступной для бездомных и наиболее уязвимых слоев общества во время этой серьезной ситуации в сфере здравоохранении», – цитирует РИА «Новости» Сассоли.

По его словам, кухни в здании Европарламента будут ежедневно готовить более тысячи обедов для медработников и нуждающихся.

Ранее сообщалось, что социальные службы Москвы измеряют температуру и выдают антисептики бездомным на фоне пандемии коронавируса. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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