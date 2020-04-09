Мнение: Закон сохранения

09.04.2020, 1:10, Разное

Руководитель организации "Лига пациентов" Александр Саверский на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что "…нарастает объем информации об отказах в медицинской помощи практически всем группам больных – кардиологическим, онкологическим, беременным, стоматологическим, даже с травмой…"

Вполне ожидаемая информация, так как закон сохранения в данном случае вполне универсален: бронирование лечебных мощностей для лечения одного конкретного заболевания может быть проведено только за счет отказа во врачебной помощи по другим заболеваниям.

Возникает этическаязадача: как сбалансировать конечный объем медицинской помощи, что в конечном итоге сводится к простому вопросу: кому придется умереть, чтобы жил другой человек. И, понятно, у такой задачи решения нет и быть не может в этическом пространстве. Что возвращает нас к управленческим механизмам решения такого рода задач. Их, к примеру, решают командиры на поле боя, оставляя арьергард прикрытия, который может быть заведомо потерян, но при этом спасутся другие.

Уже понятно, что скоропалительное решение о "самоизоляции", тем более, принятое с максимальным дистанцированием государства от каких-либо гарантий со своей стороны плюс со сбежавшим и откровенно обоср…шимся президентом, в общем, это решение было совершенно непродуманным и уж тем более непросчитанным. Аргумент: а за рубежом так поступают, значит, и мы должны делать так же, выглядит крайне убого. В детстве всем родители говорили что-то подобное: "А если Вася (Петя, Вова) прыгнет с крыши, ты тоже сделаешь, как он?" Это как раз наш случай, тем более, что за рубежом вводится именно карантин, а не это убожество, как у нас. Причем государство берет на себя ответственность, обеспечивая людей в карантине минимальным набором жизнеобеспечения, денежной поддержкой и так далее. Российское успело ввести за этот период лишь еще один новый налог.

Проще говоря, продолжение нынешней "самоизоляции" надежно убивает остатки экономики, а принятый к действию сценарий борьбы с эпидемией оборачивается борьбой со всеми остальными людьми, которым тоже требуется медицинская помощь. Сколько умрет от ее неоказания – неизвестно, тем более, что такую статистику точно вести не будут. Но чисто логически чем дольше будет продолжаться нынешний идиотизм, тем больше людей страна потеряет не от самой эпидемии, а от мероприятий по ее ликвидации. Еще большой вопрос, какой счет на табло смертей мы получим в конце.