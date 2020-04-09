Путин заявил о недопустимости остановки экономики и системообразующих предприятий

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09.04.2020, 1:07, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.

«Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», – цитирует высказывание Путина на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусом сайт Кремля.

Также глава государства отметил, что работа по единому шаблону во всех регионах в свете коронавируса будет неэффективна.

«У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых – защита жизни и здоровья людей», – обратился президент к губернаторам.

Он также отметил, что в каждом субъекте страны должен быть сформирован региональный список предприятий, играющих важную, системную роль для их экономики. «Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения», – подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду проведет продолжительное и масштабное селекторное совещание по проблемам коронавируса. Песков заявил, что Путин выступит с «большим вступительным словом» – содержательным и объемным. Оно будет транслироваться по телевидению.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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