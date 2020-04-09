Разведка США предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре

09.04.2020, 1:07, Новости дня

Разведка США неоднократно докладывала Белому дому о серьезности угрозы коронавируса, первое такое предупреждение американская администрация получила еще в ноябре 2019 года, сообщила телекомпания АВС.

По данным источников телекомпании, согласно докладу Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Минобороны США, опасения в связи с распространявшимся на территории китайского Уханя вирусом уже в ноябре были подробно описаны представителями спецслужб, передает ТАСС.

Разведка США беспокоились, что коронавирус может нести серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии. Из доклада следует, что последствия от этого вируса «могут быть катастрофическими».

Телекомпания отмечет, что эта информация была неоднократно доведена до Белого дома, РУМО и Комитета начальников штабов ВС США.

По сведениям журналистов, «брифинги с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности Белого дома по теме нового вируса регулярно проходили в декабре».

В среду число умерших в США от коронавирусной пневмонии или последующих осложнений достигло рекордного значения в 1 тыс. 736 человек в сутки, достигнув 396,2 тыс.

В Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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