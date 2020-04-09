 

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

09.04.2020, 1:07, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса сообщил о необходимости быть готовыми к борьбе за каждую жизнь во время эпидемии коронавируса. Он также призвал россиян выдержать режим самоизоляции.

«Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», – сказал глава государства, его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин также обратился к гражданам страны: «Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».

Российский лидер добавил, что для развития ситуации с коронавирусом в стране определяющими будут ближайшие две-три недели. В этот период, по словам Путина, «потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе».

При этом он отметил, что без определенных потерь не обойтись. Однако президент уверен, что эти потери удастся свести к минимуму и создать условия для будущего развития.  

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин объявил о выделении 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам.



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