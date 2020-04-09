Москвичей снова ждет снег

09.04.2020, 0:54, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает выпадения снега в Москве в ближайшие выходные. По словам метеоролога, вслед за потеплением в столичном регионе вновь похолодает, сообщает Национальная служба новостей.

Вильфанд отметил, что потепление достигнет пика в четверг, когда температура воздуха превысит +15. Однако уже к субботе столбики термометров опустятся до 0 в ночное время суток, могут выпасть осадки в виде снега. Такие “погодные качели” москвичи наблюдают уже около месяца.