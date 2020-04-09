 

Еще пять человек умерли из-за коронавируса в России

09.04.2020, 0:54, Разное

За минувшие сутки еще пять человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Общее число умерших достигло 63, сообщает RT.

Двое ушли из жизни в Московской области. Еще по одному человеку погибли в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. В общей сложности самое больше число зараженных и погибших наблюдается в столичном регионе.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 8:06 PDT



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