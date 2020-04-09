В Ухане зафиксировали всплеск желающих заключить брак

09.04.2020, 0:53, Новости дня

Жители китайского города Ухань, с которого после 76 дней полной изоляции сняли транспортную блокаду, стали активно подавать заявления на регистрацию брака, пишет издание Global Times.

Специальная программа для подачи заявлений на регистрацию брака на платформе Alipay в среду с трудом справляется с наплывом пользователей, в результате чего возникли временные неполадки и для входа в личный кабинет и подачи заявления требовалось несколько раз перезагрузить программу, передает РИА «Новости».

Как отметили в Alipay, специалисты не ожидали такого стремления заключать браки после того, как ранее был зарегистрирован резкий рост желающих развестись.

Власти города возобновили предоставление услуг по регистрации брака. Однако для того, чтобы подать заявление, жители Уханя обязательно должны иметь «зеленый код здоровья».

Одна из жительниц города по фамилии Сюй рассказала, что в среду они с мужем, наконец, получили свое свидетельство о браке, и что первый день открытия города станет хорошей датой для празднования годовщины свадьбы.

Желание жителей Уханя жениться резко контрастирует с ситуацией, например, в городе Сиань провинции Шэньси – известно, что там был зарегистрирован пик разводов после того, как ЗАГСы города возобновили работу.

Тем временем Минюст России, в свою очередь, из-за угрозы распространения коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.

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