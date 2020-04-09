Грызлов обвинил украинских силовиков в обстрелах гражданских объектов Донбасса

09.04.2020, 0:53, Новости дня

Киев отказывается принимать меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, сообщил представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Грызлов сообщил, что Киев отказался «представить позицию по подготовленному Донецком и Луганском проекту дорожной карты по восстановлению социально-экономических связей» и заморозили проект создания консультативного органа для обсуждения с представителями Донбасса политико-правового урегулирования.

Кроме того, украинские силовики продолжают обстрелы гражданских объектов Донбасса, передает РИА «Новости».

Грызлов подчеркнул, что Москва «как гарант и посредник Минского процесса» намерена приложить все усилия для урегулирования ситуации, но требуется «политическая воля других участников». В первую очередь, политическую волю должны проявить «стороны конфликта – Киев и Донбасс». Площадка Контактной группы должна быть «открыта» для их диалога.

Грызлов отметил, что «серьезного продвижения в диалоге между Киевом и Донбассом пока нет». Однако стороны «принципиально согласовали списки удерживаемых лиц для осуществления обмена».

Напомним, ДНР и ЛНР договорились с Киевом об обмене удерживаемыми лицами.