США собрались не снижать добычу нефти, а угрожать Москве и Эр-Рияду

09.04.2020, 0:53, Новости дня

Белый дом планирует добиваться стабилизации цен на нефть угрозами ввести пошлины против РФ и Саудовской Аравии, а не ограничениями для американских компаний, пишут СМИ.

Wall Street Journal пишет, что в ходе консультаций с нефтяными компаниями и членами Конгресса США глава американского государства Дональд Трамп «высказывался в пользу санкций на импортируемую нефть». Возможно, США при этом воспользуются «законом о торговле, который был использован против Китая».

Как пишет издание, США намерены «заставить Саудовскую Аравию и Россию сократить поток нефти», передает ТАСС.

Если сделка о сокращении добычи будет достигнута или же стоимость нефти вырастет по другим причинам, Трамп может «отказаться от идеи введения пошлин». При этом в Белом доме рассматривают и «более решительные меры, в том числе санкции в отношении России».

Белый дом пока не видит необходимости предписывать американским компаниям сократить объемы добычи.

Компании из США, как ожидается, не будут участвовать в консультациях ОПЕК+ в четверг.

Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом.

РФ готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами.