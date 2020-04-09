 

США собрались не снижать добычу нефти, а угрожать Москве и Эр-Рияду

09.04.2020, 0:53, Новости дня

Белый дом планирует добиваться стабилизации цен на нефть угрозами ввести пошлины против РФ и Саудовской Аравии, а не ограничениями для американских компаний, пишут СМИ.

Wall Street Journal пишет, что в ходе консультаций с нефтяными компаниями и членами Конгресса США глава американского государства Дональд Трамп «высказывался в пользу санкций на импортируемую нефть». Возможно, США при этом воспользуются «законом о торговле, который был использован против Китая».

Как пишет издание, США намерены «заставить Саудовскую Аравию и Россию сократить поток нефти», передает ТАСС.

Если сделка о сокращении добычи будет достигнута или же стоимость нефти вырастет по другим причинам, Трамп может «отказаться от идеи введения пошлин». При этом в Белом доме рассматривают и «более решительные меры, в том числе санкции в отношении России».

Белый дом пока не видит необходимости предписывать американским компаниям сократить объемы добычи.

Компании из США, как ожидается, не будут участвовать в консультациях ОПЕК+ в четверг.

Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом.

РФ готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Грандиозное шоу с участием ансамбля “Эльбрус” и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

12.02 / Россияне попросил Путина провести газ в свой город и принесли ему валежник

11.02 / В разгар московских протестов ФСБ требовала от интернет-компаний ключи шифрования переписок — «Медуза»

08.04 / Трамп увидел «хороший признак» в состоянии премьера Великобритании

18.02 / СМИ: в Ливии потопили турецкое судно

22.02 / Стелу «Крылья Победы» осквернили в Одессе

02.02 / Ученым удалось превратить водород в металл

31.03 / Индекс Мосбиржи по итогам марта отыграл больше половины потерь месяца

10.03 / США нанесли авиаудар по боевикам в Сомали

27.02 / Премьер-министр Мишустин назначил ответственных за выполнение нацпроектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска