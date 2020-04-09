 

Мнение: Овсянникова выгнали из “Единой России”

09.04.2020, 0:50, Разное

Бывшего губернатора Севастополя Овсянникова выгнали из "Единой России" за дискредитацию партии.
Ему простили (хотя бы публично) практически все косяки в Севастополе, но дебош в Ижевске стал фатальным.
Стоит отметить, что подписавший документ Турчак (вместе с Кириенко, который приезжал разруливать местную политическую войну) прошлым летом участвовал в трансформации севастопольской политики, которая привела к отставке Овсянникова и возвращению людей Алексея Чалого в правительство города.

Источник: Colonel Cassad



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