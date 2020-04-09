Мнение: Овсянникова выгнали из “Единой России”

09.04.2020, 0:50, Разное

Бывшего губернатора Севастополя Овсянникова выгнали из "Единой России" за дискредитацию партии.

Ему простили (хотя бы публично) практически все косяки в Севастополе, но дебош в Ижевске стал фатальным.

Стоит отметить, что подписавший документ Турчак (вместе с Кириенко, который приезжал разруливать местную политическую войну) прошлым летом участвовал в трансформации севастопольской политики, которая привела к отставке Овсянникова и возвращению людей Алексея Чалого в правительство города.