Помпео – о выводах ОЗХО относительно применения химоружия в Сирии

09.04.2020, 0:40, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), возлагающий ответственность за три случая применения химоружия на режим сирийского президента Башара Асада. Согласно выводам следственно-идентификационной группы ОЗХО, есть веские основания полагать, что именно Сирийские арабские военно-воздушные силы сбросили бомбы с зарином в Латамне 24 и 30 марта 2017 года, а также баллон с хлорином на больницу Латамны 25 марта 2017 года. Как отмечается в заявлении Помпео, это «служит дальнейшим подтверждением продолжающегося использования режимом химического оружия и его полного пренебрежения к человеческой жизни».

«Вот уже более девяти лет режим Асада ведет кровопролитную войну против сирийского народа, – заявил Помпео. – Режим несет ответственность за бесчисленные зверства, часть из которых можно отнести к категории военных преступлений и преступлений против человечества. С момента начала конфликта погибло более полумиллиона сирийцев, а 11 миллионов человек – половина довоенного населения Сирии – были вынуждены покинуть свои дома. Режим незаконно задержал более 100 000 человек, многие из которых подверглись пыткам и были убиты».

«Несмотря на то, что в 2013 году Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, с тех пор режим Асада неоднократно проводил химические атаки каждый год с целью удержаться у власти. Объединенный следственный механизм ОЗХО/ООН ранее подтвердил, что режим Асада неоднократно применял химическое оружие, а теперь доклад следственно-идентификационной группы пополнил обширную и разрастающуюся базу доказательств того, что режим Асада совершает химические атаки в Сирии в рамках целенаправленной кампании насилия в отношении сирийского народа», – констатирует госсекретарь США.

«Соединенные Штаты разделяют выводы ОЗХО и полагают, что у сирийского режима по-прежнему имеется достаточный запас химикатов, в особенности зарина и хлорина, и достаточный опыт на базе его программы химического оружия для использования зарина, производства и развертывания хлориновых снарядов, а также для разработки нового химоружиия. У сирийской армии также имеются разнообразные боеприпасы, которые можно применять с химоружием, в том числе гранаты, воздушные бомбы и самодельные снаряды, – заявил Помпео. – Соединенные Штаты осуждают использование химического оружия, зафиксированное в докладе следственной группы ОЗХО, и требуют, чтобы Сирийская арабская республика немедленно прекратила разработку, накопление и применение химического оружия».

«Соединенные Штаты высоко оценивают тщательную расследовательскую и экспертную работу ОЗХО, которая вновь продемонстрировала, что ее деятельность в Сирии беспристрастна и профессиональна. Никакая дезинформация со стороны пособников Асада в России и Иране не может скрыть тот факт, что режим Асада несет ответственность за многочисленные химические атаки. Мы призываем другие страны присоединиться к нашим усилиям по привлечению сирийского режима к ответственности и соблюдению международных норм относительно применения химического оружия. Бесконтрольное применение химического оружия любым государством представляет собой неприемлемую угрозу для безопасности всех государств и не может оставаться безнаказанным», – подчеркнул Помпео.