Эксперты: дезинформация вокруг COVID-19 имеет эмоционально-интуитивную основу

09.04.2020, 0:40, Новости дня

На фоне борьбы с коронавирусом идет и борьба со связанной с ним дезинформацией. Главными источниками последней являются Россия и Китай, считают американские эксперты, обсуждавшие эту тему в аналитическом центре Вудро Вильсона.

SARS-CoV-2 является новым коронавирусом, происхождение и поведение которого научное сообщество только начало изучать. Недостаток информации, по мнению экспертов, является благодатной почвой для манипуляций и дезинформации не только в мире, но и в США. Так, в середине марта прокурор Нью-Йорка потребовал от известного автора правого толка Алекса Джонса, приверженца теорий заговора, неоднократно распространявшего дезинформацию, прекратить рекламировать свои товары, которые якобы лечат коронавирус.

Нина Дженковиц, эксперт центра Вудро Вильсона отмечает, что, как и во время прежних подобных кампаний, ложная информация держится на эмоциях. Сейчас, по ее словам, в них нет недостатка, и большая часть дезинформации имеет эмоционально-интуитивную основу. Именно так работала российская дезинформация в США в течение последних 10-15 лет, добавляет она.

«Посмотрите на отчет Мюллера, а также на всю рекламу и посты в соцсетях, которые были сделаны во время выборов 2016 года. Все они были основаны на этих очень эмоциональных проблемах. Речь идет о вещах, которые очень реальны для людей. И это то, что привлекает их и позволяет манипулировать ими. Поэтому я выступаю за информационное дистанцирование. Мой совет: если вы читаете что-то, что кажется слишком хорошим, что могло бы быть правдой, или вы чувствуете, что ваши эмоции растут, вами, вероятно, манипулируют, и пришло время выключить это устройство и уйти», – подчеркивает эксперт.

Она добавляет, что Россия использует противоречия между США и ЕС, а также противоречия внутри стран, чтобы усилить раскол, причем речь идет не только о создании хаоса. При этом аудитория для этой пропаганды, отмечает Нина Дженковиц, – не только европейцы и американцы, но и сами россияне.

«Путин, как и любой другой лидер, старается справится с кризисом, вызванным коронавирусом. Чем хуже выглядят США и Западная Европа, не справляющаяся с пандемией, тем лучше он выглядит в России. Поэтому мы видели доставку медпомощи не только в Италию, но также и помощь, которая была доставлена в США. Это пиар-победа для него. Как вы знаете, российская система общественного здравоохранения сталкивается со многими проблемами, аналогичными тем, с которыми мы сталкиваемся: отсутствием средств индивидуальной защиты и так далее. И он может сказать, “Вы знаете, американцы, европейцы, тоже не очень хорошо справляются с этим. По крайней мере, я могу предоставить вам, россиянам, эти базовые услуги. И именно поэтому вы должны согласиться на этот авторитарный режим, который я строил последние 20 лет”», – считает Нина Дженковиц.

Китай является уникальным примером дезинформации, потому что он не только ее производит, но и сам стал мишенью, отмечает Рей Жонг – эксперт Института Киссинджера.

«Дезинформация в Китае начинается на внутреннем уровне: есть государственные СМИ, есть официальное бюро пропаганды, есть администрация по киберпространству. Именно они выбирают, контролируют и формируют нарратив. Пример – доктор Ли Вен, который первым сообщил о коронавирусе, заразился им и умер. Не так давно Ли был официально назван мучеником. КПК начала говорить о нем, как о герое. Был также замечен рост более агрессивной цензуры. Предпринимаются усилия по удалению учетных записей в соцсетях, ограничиваются возможности пользователей размещать информацию или обсуждать проблему. Китай также стал мишенью дезинформации. Так, активно распространялась фотография женщины из Юго-Восточной Азии, которая ела какое-то блюдо из летучих мышей. Потом появилась информация о том, что вирус возник на так называемом мокром рынке. Это привело к росту ксенофобии в США и Европе», – отметила Рей Жонг.

С потоком дезинформации столкнулись и жители Бразилии, отмечают эксперты.

«Президент Бразилии играет активную роль в создании и распространении дезинформации о рекомендациях общественного здравоохранения в данный момент. Он стал одним из самых известных скептиков. Он преуменьшает серьезность болезни, называя ее небольшой простудой и истерией. Он обвиняет прессу в том, что она преувеличивает серьезность кризиса в области здравоохранения. Больсонару активно препятствовал социальному дистанцированию и другим не фармацевтическим вмешательствам, фактически подрывая рекомендации собственного министра здравоохранения. В результате бразильцы столкнулись с противоречивой информацией, и это не обнадеживает, поскольку люди хотят видеть свое правительство в качестве источника рекомендаций и ответных мер по борьбе с распространением коронавируса», – рассказывает Аня Пруса из Института Бразилии.

Эксперты подчеркивают важную роль работы журналистов в борьбе с дезинформацией. Тщательная проверка фактов и подача объективной информации в дни пандемии приобретают особое значение.