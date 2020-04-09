Главой международной неонацисткой группы оказался 13-летний школьник из Эстонии

09.04.2020, 0:30, Новости дня

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) не смогла арестовать задержанного основателя и руководителя международной неонацисткой группировки Feuerkrieg Division (FKD), так как им оказался 13-летний школьник, сообщило издание Eesti Ekspress.

«КАПО задержало 13-летнего школьника, который действовал в интернете под ником Commander, в январе этого года. Парень проживает в маленьком эстонском городке, ходит в школу, его успеваемость нормальная. В последние месяцы члены группировки были арестованы в нескольких странах, однако в Эстонии несовершеннолетние не несут юридической ответственности и заключить его под стражу полиция не может», – приводит сообщение РИА «Новости».

СМИ отмечает, что все управление группы происходило онлайн, поэтому школьнику не составило труда скрыть свою личность. Исходя из переписки, немногим из членов группы было больше 20 лет. Большинство участников, вероятнее всего, были младше, а некоторые из них и вовсе – несовершеннолетние.

География распространения участников оказалась обширной: США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, Польша, Хорватия, Нидерланды, Латвия, Эстония и некоторые другие страны.

При этом большая часть общения членов группы – просто фантазии, отмечает издание. Однако все же участники обсуждали изготовление взрывных устройств или советы по модификации и приобретению оружия. В основном FKD распространяла пропагандистских плакатов и флайеров.

Eesti Ekspress со сылкой на переписку сообщает, что участники группы считали своими врагами практически всех: полицейских, политиков, евреев, либертарианцев, консерваторов, коммунистов, либералов, негров, гомосексуалистов и транссексуалов.

Глава бюро КАПО Алар Ридамяэ подчеркнул, что радикализация в интернете является масштабной общественной проблемой.

«Имеющие подобные радикальные взгляды люди общаются между собой на международном уровне, – это общеизвестный факт. Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае», – сказал он.

Ридамяэ указал, что в Эстонии ни одна из форм насильственного радикализма не находит обширной общественной поддержки. «Однако нельзя исключать угрозу, которая может исходить от отдельных личностей», – добавил он.