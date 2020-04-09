Жителям Сербии запретили выходить из дома в выходные

09.04.2020, 0:30, Новости дня

Правительство Сербии приняло решение запретить гражданам страны в ближайшие выходные покидать свои дома. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Комендантский час в предстоящую пятницу начнется в 17.00 (18.00 по Москве), а закончится в понедельник в 05.00 (06.00 по Москве). Таким образом, с вечера пятницы до утра понедельника все жители страны будут обязаны находиться дома. Ранее комендантский час действовал в будние дни с 17.00 до 05.00, а по выходным – с 15.00 до 05.00. Нарушение комендантского часа карается штрафами и тюремными сроками, передает ТАСС.

Кроме того, президент Сербии Александар Вучич не исключил введения режима полного круглосуточного карантина для столицы страны Белграда и города Ниш.

Ранее Сербия поблагодарила президента РФ Владимира Путина и главу российского военного ведомства Сергея Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом.

Российские военные медики приступили к выполнению работ по дезинфекции объектов в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Белграде, а также провели полную дезинфекцию сербского города Валево.

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