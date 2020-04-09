Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучению
09.04.2020, 0:30, Новости дня
Российские школы могут возвращаться к работе в штатном режиме исходя из эпидемиологической ситуации в регионах и с соблюдением санитарных требований, местные власти сами должны принять решение на этот счет, заявили в Минпросвещения.
«Работа школ также будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.
Уточняется, что среди требований – сокращение числа учащихся, которые находятся в помещении, за счет деления класса на группы. Также предлагается корректировать учебные планы и рабочие программы по предметам, сокращать время учебы, делая акцент на освоении нового учебного материала.
В тех регионах, где требуется самоизоляция, рекомендовано обеспечить дистанционное обучение.
«Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством Российской Федерации», – говорится в сообщении.
До этого в Минпросвещения также заявили, что регионы могут закончить учебный год первых–восьмых классов по результатам завершенных четвертей или перенести часть программы на следующий учебный год.
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