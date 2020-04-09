Скандалы: Любовные он-лайн утехи мэра Южно-Курильского района

09.04.2020, 0:18, Разное

Вячеслав Власенко попытался залезть в трусы своему первому заместителю Елизавете Андреевой на видео-конференции с губернатором региона (видео)



Одним из самых неприятных моментов в деловом общении с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко его подчинённые называют бесконечные совещания. Заседания в формате ВКС — видео-конференц-связи — проходят очень часто и затягиваются надолго. Таким было и прошедшее в пятницу — 27 марта — заседание совета по инвестиционной деятельности, на котором обсуждались текущие вопросы сахалинской жизни. Оно длилось 2 часа 26 минут 35 секунд.

Подобные мероприятия пишутся на камеру и сохраняются на серверах в кулуарах ПСО, а также выкладываются на официальных страницах в социальных сетях. Обычно на них не обращают внимания, вот и ролик, о котором пойдет речь, посмотрели меньше тысячи человек.

На первый взгляд, он действительно рядовой: в кадре включения из всех районов области. В том числе из Южно-Курильского. Вот что происходило перед камерой в кабинете южно-курильской мэрии на совещании в видеоприсутствии главы региона и других чиновников.

Перед камерой — мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко и его первый заместитель, первый вице-мэр Елизавета Андреева. Последняя, напомним, стала участницей выборного скандала в Холмске: несмотря на активную поддержку правительства, местные депутаты не захотели видеть Андрееву в качестве руководителя района, и мэра там нет до сих пор. По данным Sakh.com, против Андреевой в качестве мэра выступали и силовики. Теперь она вернулась на Кунашир — и вот, участвует в совещаниях по ВКС при губернаторе. Этот кусок записи сделан в самом финале заседания. Вероятно, к концу там стало совсем скучно. Sakh.com попытался взять комментарии у мэра и вице-мэра Южно-Курильского района, но они не берут телефон.

Ксения Семенова

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«Сахалин.инфо»

«Сахалин.инфо»

, 08.04.20, «Мэр Южно-Курильского района попросил депутатов извиниться за него перед жителями»

Депутаты собрания Южно-Курильского городского округа дистанционно встретились с мэром Вячеславом Власенко, чтобы обсудить

ситуацию

между ним и вице-мэром Елизаветой Андреевой. Напомним, что информация о фривольностях градоначальника дошла даже до пресс-секретаря президента

Дмитрия Пескова

.

Telegram-каналы называют эту встречу «жаркой», но источник Sakh.com сообщает, что ничего «жаркого» там не было. Вячеслав Власенко сам обратился с письменным заявлением к депутатам (лично он прибыть не может, так как находится в изоляции, потому что его жена недавно вернулась из Москвы) и общался с ними по средствам связи.

Прибыли на встречу десять депутатов, и ещё двое направили свое мнение письменно. Вячеслав Власенко признал, что его поведение было неприличным, при этом романа между чиновниками нет, и извинился перед депутатами, которые его избирали. Также он попросил попросить прощения у жителей Кунашира и Шикотана.

Депутаты не стали применять никаких санкций к мэру и с юмором оценивали случившуюся ситуацию. Причиной для претензий к мэру могла бы стать коррупционная составляющая, но её не было. 1,5 года у руля района народные избранники оценивают положительно, отмечая, что он отзывается на все проблемы.

Встреча проходила всего 15 минут и закончилась тем, что депутаты решили закрыть для себя тему с произошедшем на инвестиционном совете.

Эдуард Фраер