Число заболевших COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек

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09.04.2020, 0:16, Новости дня

В мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Умерли 87 тыс. 705 человек, выздоровели 290 тыс. 681 человек, передает РИА «Новости».

В США коронавирус выявлен почти у 420 тыс. человек. 14 тыс. 262 человека умерли, почти 23 тыс. человек выздоровели.

Напомним, представители ВОЗ призвали привлечь дополнительно 5,9 млн медсестер для борьбы с пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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