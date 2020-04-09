 

Создан метод для получения биогаза

09.04.2020, 0:15, Новости дня

Ученые создали метод для получения биогаза, который основан на использовании углеродных материалов.

Во время нового исследования специалисты изучили, как на процесс сухого анаэробного сбраживания ила из сточных вод влияют проводящие углеродные материалы. Выяснилось, что добавление порошкообразного активированного углерода способно повысить скорость образования метана микроорганизмами. Такой метод ускорил выход газа в биореакторах на 49%.

Для получения биогаза ученые использовали в качестве сырья отходы животноводства, а правильное соотношение материалов позволило ускорить целевой процесс на 50%. По словам ученых, биогаз из отходов позволяет получать возобновляемую энергию и снижать негативное воздействие на окружающую среду.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Молдавия получила от РФ 10 тыс. тестов на коронавирус

04.02 / Лавров рассказал о невыполненных обязательствах Турции по Идлибу

28.02 / Первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Литве и Беларуси

12.02 / Ему оставался год: адвокат Свиридова рассказал о болезни подзащитного

13.02 / США отказываются сотрудничать с советом по правам человека ООН

04.03 / В Красноярском крае стая собак атаковала марала

05.02 / США и Украина провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами

06.04 / Новый кроссовер Infiniti QX60 получил спецверсию Excellence Edition

09.03 / “Барыс” обыграл “Магнитку” и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

19.02 / Euronews – глава Еврокомиссии пообщалась с роботами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска