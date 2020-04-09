Создан метод для получения биогаза

09.04.2020, 0:15, Новости дня

Ученые создали метод для получения биогаза, который основан на использовании углеродных материалов.

Во время нового исследования специалисты изучили, как на процесс сухого анаэробного сбраживания ила из сточных вод влияют проводящие углеродные материалы. Выяснилось, что добавление порошкообразного активированного углерода способно повысить скорость образования метана микроорганизмами. Такой метод ускорил выход газа в биореакторах на 49%.

Для получения биогаза ученые использовали в качестве сырья отходы животноводства, а правильное соотношение материалов позволило ускорить целевой процесс на 50%. По словам ученых, биогаз из отходов позволяет получать возобновляемую энергию и снижать негативное воздействие на окружающую среду.