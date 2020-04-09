Ученые нашли новое применение голубой агаве

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09.04.2020, 0:15, Новости дня

Агава голубая ранее использовалась исключительно для изготовления алкогольного напитка. Но ученые нашли ей новое применение.

Ученые обнаружили, что топливо на основе агавы является более эффективным, чем на сахаре или кукурузе. Анализ ученых доказал возможность производства биоэтанола из агавы.

Использование такого растения позволяет создавать минимальную нагрузку на водные ресурсы и производство продуктов питания. Эксперимент показал, что агава в год способна производить до 9900 литров топлива с одного гектара.



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