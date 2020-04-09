Мнение: Boeing закрывает заводы: авиационный гигант может не пережить коронавирус

09.04.2020, 0:10, Разное

Адепты либеральной экономической теории, рассуждая про «невидимую руку рынка», очень любят приводить Boeing в качестве примера успешной капиталистической компании, на которую надо равняться. Дескать, вот он, эффективный частный собственник, который без помощи государства «рубит деньги», платит своим сотрудникам большие зарплаты и укладывает на лопатки конкурентов. Работай, как Boeing, и не будешь лузером, как другие.

Проблема в том, что прямо сейчас этой частной корпорации для банального выживания нужны «какие-то» 60 миллиардов долларов. И просить она их будет у «неэффективного государства», которое деньги «эффективным собственникам» даст, будьте уверены.

А куда деваться? Boeing – это символ технологической мощи США, один из двух крупнейших производителей авиационной, военной и космической техники, крупнейший американский экспортер и крупнейший работодатель северо-западного региона страны. В прошлом месяце президент Трамп изъявил готовность помочь корпорации на сумму в 60 миллиардов долларов. В ее руководстве отозвались с энтузиазмом, прозрачно намекая, что особых вариантов у Белого дома нет:

Мы высоко ценим поддержку президента и администрации за 2,5 млн рабочих мест и 17 тысяч поставщиков, которые необходимы Boeing для того, чтобы оставаться главным экспортером США. Мы с нетерпением ожидаем начала работы с администрацией и Конгрессом.

Оно и понятно, что банкротство такого «корпоративного монстра», увольнения сотрудников и разрыв производственных цепочек станут, мягко говоря, не лучшей рекламой для президента Дональда Трампа, идущего в ноябре на переизбрание с лозунгом «Сделаем Америку великой вновь».

Сейчас очень модно все проблемы валить на коронавирус, однако проблемы у Boeing возникли задолго до пандемии, и никого, кроме себя, руководство компании обвинять в них не может.

Подкосил финансовое благополучие авиапроизводителя печально знаменитый проект Boeing 737 MAX, унесший жизни 346 человек в двух катастрофах. Уже проданные 393 крылатые машины целый год простаивают у прикола. Поскольку корпорация производство не останавливала, к ним добавились еще 400 самолетов, которые стоят у производственных цехов из-за невозможности передать их заказчикам. Учитывая среднюю стоимость одного лайнера в 28-35 миллиона долларов, из оборота корпорации выведено порядка 12 миллиардов долларов.

Но это далеко не все проблемы. Авиаперевозчики требуют от Boeing компенсации своих потерь. Точные цифры не разглашаются, но эксперты отметили, что баланс компании American Airlines, купившей всего 24 лайнера, в прошлом году одномоментно увеличился на 540 миллионов долларов. Если эти полмиллиарда были выплачены за 24 самолета, то можно прикинуть, во сколько авиапроизводителю обойдутся все 393 сомнительные крылатые машины.

Дело пахнет керосином. А тут еще и пандемия коронавируса, из-за которой резко упали объемы авиаперевозок и спрос на новые самолеты. Акции крупнейшего американского экспортера подешевели с 350 до 124 долларов за штуку. 25 марта было остановлено производство на крупнейшем сборочном предприятии Boeing в Сиэтле, накануне мера была продлена. В штате Филадельфия временно закрыто вертолетостроительное предприятие, которое занимается производством вертолетов H-47 «Чинук» и конвертопланов V-22 «Оспри» для армии США. С 6 апреля закрываются авиастроительные заводы в Эверетте и Рентоне, где собираются самые популярные модели Boeing 747, 767, 777 и 787 Dreamliner.

Дела корпорации плохи и нынешнюю ситуацию американский гигант может не пережить. Но почему-то своими силами она справляться не намерена. Владельцы Boeing ждут от государства 60 миллиардов долларов на решение своих проблем. И ведь получат.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/199440.html