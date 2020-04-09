 

Кабмин Украины назначил троих заместителей главы Минздрава

09.04.2020, 0:10, Новости дня

На заседании 8 апреля правительство назначило трех заместителей министра здравоохранения Украины, сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.

Первым заместителем стала Елена Теряева, а Светлана Шаталова и Ирина Микичак – заместителями.

На сайте министерства уточнили, что Теряева будет отвечать за реформирование системы здравоохранения и за налаживание и координацию процессов в ведомстве, а Шаталова – за финансово-экономическое направление, инвестиции, взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении Минздрава. Сферы, которые будет курировать Микичак, не уточняются.

Теряева и Шаталова ранее работали с министром здравоохранения Максимом Степановым в Одесской областной государственной администрации. Когда Степанов возглавлял ОГА, Теряева была директором департамента здравоохранения администрации, а Шаталова – заместителем председателя ОГА. Кроме того, Шаталова работала вместе со Степановым на государственном предприятии “Полиграфический комбинат “Украина”. Степанов в 2011–2016 годах возглавлял предприятие, а Шаталова была его заместителем по финансово-экономическим вопросам.

Теряева – врач по образованию. В 1990-х работала врачом в Макеевке Донецкой области. В 2000-х занимала разные должности в сфере здравоохранения в Макеевке и Одессе. Последнее место работы – директор Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья.

Шаталова – экономист по образованию. Кроме ГП “Полиграфический комбинат “Украина” и Одесской ОГА, работала в компаниях “Газ Украины” и “Нафтогаз України”.  

Микичак – врач по образованию. В 2017–2019 годах она возглавляла департамент здравоохранения Львовской ОГА. В марте 2020 года Микичак назначили первым заместителем министра здравоохранения, а сейчас переназначили заместителем министра. 

Таким образом, у Степанова сейчас четыре заместителя: Теряева, Шаталова, Микичак и Виктор Ляшко, который также является главным санитарным врачом Украины. 

Степанов стал министром здравоохранения 30 марта. До этого в 2017–2019 годах он возглавлял Одесскую ОГА. Предшественник Степанова – Илья Емец – проработал на должности министра меньше месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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