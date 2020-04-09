 

Фигуранты “пленок Лероса” заявили, что написали заявление в НАБУ о преступлении со стороны братьев Ермаков

09.04.2020, 0:10, Новости дня

Юрист Дмитрий Штанько и внештатный сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Шумский, которые фигурируют на так называемых пленках Лероса, утверждают, что написали заявления в Национальное антикоррупционное бюро в связи с их встречами с братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денисом. Об этом Штанько и Шумский рассказали в интервью Bihus.info, которое вышло 8 апреля.

По их словам, 5 апреля их допросили в НАБУ.

“Мы написали заявления о совершении преступления и нас допросили по этому поводу”, – заявил Штанько.

Фигуранты записей уточнили, что в их заявлениях изложены “факты мошенничества и признаки коррупции”, которые касаются братьев Ермаков.

29 марта нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. В комментарии “Украинской правде” депутат сообщил, что получил около 40 часов видео.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

В СБУ сообщили, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для записи встреч Дениса Ермака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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