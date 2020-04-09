За три недели в Россию вернулись почти 165 тысяч соотечественников

09.04.2020, 0:05, Новости дня

Минтранс РФ​​​ сообщил, что за 7 и 8 апреля авиакомпании выполнили восемь вывозных рейсов граждан в Россию на фоне коронавируса. За два дня перевезено 1 211 пассажиров.

Таким образом с 20 марта из-за рубежа в страну вернулись более 164,6 тысячи россиян​​​, передает РИА Новости.

Россия возобновила 6 апреля авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран. На фоне пандемии коронавируса РФ с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих пассажиров – в аэропорт " Шереметьево" не более 500 человек в сутки, в аэропорты других городов страны — не более 200 человек в сутки.