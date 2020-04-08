Мнение: Обращение

08.04.2020, 23:55, Разное

Завтра Путин снова выступит с обращением. По всей видимости, он объявит о победе над вирусом и прекращении карантина. Пропагандисты должны будут придумать историю про то, как победить врага, спрятавшись от него в бункере. Мы в них верим – они справятся.

Другого повода выступать в третий раз как-то не просматривается. Будь президент человеком с понятием о чести, то самое честное было бы подать в отставку по причине полной несостоятельности, но чести там нет даже вблизи. Поэтому будет все то же шапито на выезде.