Росгвардия выразила готовность принять пациентов с коронавирусом в своих госпиталях
08.04.2020, 23:53, Новости дня
Инфекционные отделения госпиталей Росгвардии готовы в случае ухудшения ситуаации с коронавирусом в РФ принимать пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представитель ведомства заявил, что в Росгвардии состоялось совещание оперштаба ведомства по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.
«Отдельно отмечалась готовность инфекционных отделений госпиталей Росгвардии к приему пациентов в случае обострения эпидемиологической обстановки», – сказал он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что Вооруженные силы РФ во время внезапной проверки показали, что готовы к борьбе с распространением коронавируса и других инфекций. Он также поручил подготовить военное госпитальное судно «Иртыш» на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали.
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