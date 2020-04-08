 

Росгвардия выразила готовность принять пациентов с коронавирусом в своих госпиталях

08.04.2020, 23:53, Новости дня

Инфекционные отделения госпиталей Росгвардии готовы в случае ухудшения ситуаации с коронавирусом в РФ принимать пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представитель ведомства заявил, что в Росгвардии состоялось совещание оперштаба ведомства по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.

«Отдельно отмечалась готовность инфекционных отделений госпиталей Росгвардии к приему пациентов в случае обострения эпидемиологической обстановки», – сказал он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что Вооруженные силы РФ во время внезапной проверки показали, что готовы к борьбе с распространением коронавируса и других инфекций. Он также поручил подготовить военное госпитальное судно «Иртыш» на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали.



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