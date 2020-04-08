 

Участница «Дом-2» Селена Майер скрывает опыт работы режиссёром-оператором эротического контента

08.04.2020, 23:53, Разное

Участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Селена Майер после прихода на проект не делится всей правдой о своём прошлом. Так, она скрыла, что имеет опыт работы режиссёром-оператором эротического контента и раньше снимала полуобнажённых моделей.
Как оказалось, около трёх лет назад Селена Майер участвовала в съёмках эротических роликов с частично обнажёнными моделями. При этом участница шоу сама не появлялась в кадре, выступая исключительно в роли режиссёра-оператора. По сути, в данной работе нет ничего неординарного, однако о прошлом опыте Майер всё же предпочитает не распространяться и скрывает эту информацию от остальных участников реалити-шоу.

На проекте «Дом-2» Селена Майер появилась в марте текущего года, изначально заявив, что пришла ради «охоты на самцов». Девушка обозначила соответствующую линию поведения, демонстрируя полное отсутствие комплексов, что пришлось по душе не всем зрителям и героям шоу. У Майер не складывается дружба с коллегами и даже с Викой Каплий, которая едва ли не единственная проявляла по отношению к ней участие, произошла ссора. Причиной конфликта стал Никита Уманский, которого Майер «увела» у подруги.



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