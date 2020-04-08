Euronews – на карантине в Бельгии расцвела семейная жизнь и «охота на мишек»

08.04.2020, 23:43, Новости дня

Из-за самоизоляции в Бельгии круг общения неженатых граждан заметно ограничился, однако семейная жизнь у многих теперь расцветает, ведь люди гораздо больше времени находятся вместе с детьми и близкими. Жителям Бельгии разрешено гулять недалеко от дома, поэтому всё больше набирает популярность «охота» на плюшевых мишек. Их выставляют в окнах, а дети соревнуются, кто заметит больше игрушек, передаёт Euronews.

Брюссель уже более трёх недель находился фактически на карантине. И если круг общения неженатых и одиноких людей сводится к строгому минимуму, то семейная жизнь у многих расцветает.

Ева и её партнёр к концу дня устают. По её словам, они сочетают родительские обязанности с профессиональными ещё интенсивнее, чем раньше.

ЕВА, жительница Брюсселя: Нам приходится «жонглировать» работой на компьютере, по дому, с детьми, на курсах и ещё осваивать педагогическую программу.

При частичной самоизоляции по требованию властей Ева стала получать больше удовольствия от домашнего уюта, общения с двумя любящими дочерьми и прочих семейных радостей.

ЕВА, жительница Брюсселя: Мы очень ценим тот факт, что можем теперь уделять больше времени детям, ходить с ними в парк, например. Всё это очень хорошо. Раньше мы этим меньше занимались, когда вся жизнь была расписана по графику.

В Бельгии всем разрешены прогулки возле своего дома. Для Евы это буквально глоток свежего воздуха. Вместе с Жюли и Эмилией она впервые отправляется на «охоту на плюшевых медведей».

Бельгийцы выставляют такие игрушки за окном, чтобы скрасить тяготы эпидемии. Такой обычай пришёл из Фландрии. А юные жители федеральной и европейской столицы соревнуются в том, кто насчитает больше этих искусственных зверей, якобы «охраняющих» дома.



ЖЮЛИ, дочь Евы: Чем больше плюшевых мишек, тем веселее!

Многие родители в Брюсселе считают, что нынешнее поколение детей вырастет непохожими на них.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2020 года.