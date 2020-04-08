Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 апреля 2020 года

08.04.2020, 23:35, Разное

Коронавирус в мире Заболели – 1446091;

Умерли – 83491;

Выздоровели – 308879.

На Соединенные Штаты приходится почти четверть зараженных коронавирусом в мире – 401 тысяча человек. В эпицентре пандемии – Нью-Йорке – умерли более четырех тысяч человек, сообщает университет Джона Хопкинса. За последние сутки жертвами коронавируса в США стали 1736 человек – это рекордный показатель за последние дни.

Ученые по всему миру трудятся над созданием вакцины против COVID-19. Интересный вариант предложили американские исследователи. Они смогли создать искусственный вирус. Он содержит фрагменты S-белка, из которого состоят шипы коронавируса. Эффективность такого подхода проверели на грызунах. Одна доза вакцины вырабатывала у животных иммунитет.

Коронавирус в России

Заболели – 8672;

Умерли – 63;

Выздоровели – 580.

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 1175 человек. Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами выступил с обращением к россиянам.

Глава государства объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. В частности, глава государства установил надбавки для врачей, борющихся с коронавирусом – до 80 тысяч рублей в месяц. Также Путин призвал глав регионов действовать аккуратно и не ухудшать ситуацию в экономике запретами и ограничениями на фоне борьбе с COVID-19.

Между тем аналитики Центробанка предупредили о возможности второй волны коронавируса. По их мнению, к этому может привести ослабление экономики в результате первой волны заболевания. Но благодаря накопленным запасам страна может чувствовать себя более-менее уверенно, считают эксперты.

Постепенно некоторые компании и предприятия возвращаются к привычному графику работы. С 9 апреля Сбербанк переводит сотрудников на стандартный режим.

Коронавирус в Москве

Заболели – 5841;

Умерли – 31;

Выздоровели – 270.

За последние сутки зафиксировано 660 новых случаев коронавируса в Москве. На совещании 8 апреля с Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин назвал последствия возможного закрытия города на карантин. В таком случае долго функционировать Москва бы не смогла, предупредил градоначальник.

Собянин предоставил Путину статистику по режиму всеобщей изоляции в Москве. В эти дни в городе работают около трех миллионов человек – всего передвигается четверть населения, а два миллиона человек перешли на удаленный режим, еще два находятся в отпуск.

“На сегодня это более или менее оптимальный баланс”, – сказал столичный градоначальник.

В услрвиях коронавируса работу предприятий останавливать нельзя, подчеркнул Собянин. Также он призвал столичных бизнесменов воздержаться от сокращений сотрудников. При этом мэр в очередной раз гарантировал, что город поможет оставшимся без средств к существованию людям.

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