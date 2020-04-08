Полиции дали право штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции

08.04.2020, 23:30, Разное

Премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы, которое позволит полицейским составлять штрафы за нарушение столичного КоАПа. В начале апреля он пополнился статьей о наказании за несоблюдение режима самоизоляции.

Так, согласно новым поправкам, за первое нарушение москвичей могут оштрафовать на сумму до четырех тысяч рублей; повторное же нарушение либо беспричинный выезд в город на машине грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Для составления протоколов было разрешено использовать камеры видеонаблюдения, как это предусмотрено федеральным КоАПом.

С 2014 года для того, чтобы составлять протоколы за нарушение регионального КоАП, управлениям МВД нужно было заключить соглашения с правительствами субъектов. В Москве и еще в ряде регионов это сделано не было. В Башкирии отсутствие у полицейских права составлять протоколы стало поводом, по которому штраф жителю Уфы за нахождение на улице ночью обжаловала прокуратура.

Пока что столичные полицейские действительно не составляли протоколов по новой статье (для оштрафованного на тысячу рублей жителя Патриарших прудов выбрали статью о неповиновении силовикам). В московском главке отчитывались, что пока только устно предупреждали людей о нарушениях — всего больше 8 тысяч жителей города.

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