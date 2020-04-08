Политолог: Итальянские СМИ и блогеры все чаще задаются вопросом о ненужности Евросоюза

08.04.2020, 23:30, Новости дня

Тысячи итальянских изданий и популярных блогеров ребром ставят вопрос: зачем Италии оставаться в Евросоюзе, если помощь приходит из России. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя утверждения газеты La Stampa о том, что 80% поставленной Москвой медтехники якобы бесполезно в борьбе с эпидемией.

«Покупая газету в Италии, вы точно знаете, чье мнение вы сейчас будете читать – правых, левых, либералов или коммунистов. La Stampa, как правило, нацелена на либеральную систему ценностей, которая находится в конфликте с принятой в РФ концепцией устройства мира», – сказал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

«Соответственно, La Stampa очень часто отражает мейнстримную идеологию верхушки Евросоюза. Эта верхушка болезненно воспринимает тот факт, что Москва активно помогает Риму, и всячески пытается создать в информационном пространстве поводы, чтобы свести на нет те симпатии к России, которые испытывает сейчас большинство итальянцев. Одновременно руководство ЕС пытается сбить волну негативных настроений в Италии по поводу союзников по ЕС, отказавшихся прийти вовремя на помощь Риму», – отметил эксперт.

«Идеи леволиберального мейнстрима, которые исповедует La Stampa, постепенно угасают в Западной Европе. В отличие от этой газеты, сотни, тысячи других итальянских изданий, популярных блогеров в соцсетях проявляют абсолютно другую реакцию. Они не просто благодарят Москву, но и ребром ставят вопрос: зачем оставаться в Евросоюзе, если помощи имеет смысл больше ждать от РФ и Китая», – резюмировал Сардарян.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее между ведущий итальянской газетой La Stampa и пресс-службой Минобороны РФ разгорелась публичная полемика. Скандал начался с того, что журналист этого издания Якопо Якобони опубликовал ряд статей, в которых выражал сомнение относительно прибывшего из РФ контингента. Опираясь на некие анонимные источники в итальянском генералитете, он утверждал, что 80% поставленной Москвой медицинской техники не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению издания, таким образом российские представители «удовлетворяют политические амбиции».

В ответ Минобороны заявило, что газета прикрывается идеалами свободы слова и плюрализма мнений и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников».

Представитель МИД Мария Захарова отметила, что за вбросами в La Stampa о «ненужности» российской помощи стоит британская компания. Сенатор Алексей Пушков отметил, что данная публикация «явно инспирирована противниками России». Посольство РФ в Риме назвало подобные статьи некорректными и дезинформирующими.

В ответ итальянская газета выступила с новыми упреками в адрес Минобороны России. На этот раз редакция усмотрела в публикации российского военного ведомства личную угрозу для сотрудников редакции. Поводом для столь серьезного обвинения оказалась пословица Qui fodit foveam, incidet in eam («Не рой другому яму, сам в нее попадешь»), которая упоминалась в ответе Минобороны России.