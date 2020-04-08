Путин поручил отправить планы регионов по борьбе с коронавирусом в Госсовет

08.04.2020, 23:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов, посвященном мерам борьбы с коронавирусом, поручил отправить планы регионов по борьбе с коронавирусом в рабочую группу Госсовета и правительство.

«Вот что прошу сделать коллег в регионах: все ваши комплексные региональные планы, а также конкретные меры, потому что я не знаю, я всех этих планов не видел, но там должны быть изложены конкретные меры, которые принимаются на региональном уровне – они должны быть немедленно направлены в рабочую группу Госсовета и во второй адрес – в правительство РФ», – цитирует президента сайт Кремля.

Президент также поручил главам регионов до конца недели исполнить все поручения по новым мерам поддержки в борьбе с коронавирусом.

Путин отметил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах должны быть достаточными, но не разрушительными для экономики. Также он поручил оценить, насколько нужны принятые в некоторых регионах ограничения на движение транспорта.

«Когда сейчас было сказано, что принимаются меры, скажем, ограничительные, связанные с движением транспорта, надо посмотреть, что это такое. Насколько это необходимо с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией и не является ли это вредным для экономики самого региона, соседей, да и всей страны. Самым внимательным образом нужно проанализировать и выдать рекомендации нашим коллегам в регионах по целесообразности принятия тех или других мер или нецелесообразности их использования. Это чрезвычайно важно для того, чтобы скоординировать всю нашу работу», – сказал Путин.

Ранее глава государства в ходе совещания с губернаторами заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.