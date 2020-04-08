 

Авиакомпании с 20 марта вернули из-за рубежа свыше 164 тыс. россиян

08.04.2020, 23:30, Новости дня

Более 164,6 тыс. россиян вернулись с 20 марта в Россию на самолетах российских авиакомпаний, сообщил Минтранс.

Состоялось заседание рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран. Ее глава первый заместитель министра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что за вторник и среду совершено восемь рейсов, «перевезено 1 тыс. 211 пассажиров», передает ТАСС.

Действует принцип «одна страна вылета – один российский регион или город прилета». Минтранс сообщил, что на заседании рассмотрели возможность введения «цепочек развоза» для тех россиян, которые не являются жителями регионов, куда их доставили самолетом. Указывалось, что «можно было бы развести дальше на автобусах с учетом всех мер предотвращения возможных случаев завоза COVID-19».

Также обсуждалась «отработка технологии сбора данных от пассажиров и их информирования о предстоящих вывозных рейсах».

Напомним, Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочием согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Bild – немецкие защитники природы решили перепроверить «Северный поток — 2» на вредность

07.04 / Преступники стали грабить возвращающихся из магазина с продуктами россиянок

22.02 / Шнуров сказал, почему нельзя изменить слова песни про выборы

08.02 / Биатлонистка Кайшева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU

23.03 / На всякий случай: богатые россияне скупают аппараты для вентиляции лёгких за 2 млн рублей

21.02 / Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

17.02 / “Ювентус” подарил именную футболку болельщику, который отпраздновал 100-летний юбилей на матче команды

09.02 / Гимнастка Екатерина Селезнева победила в упражнениях с обручем

27.03 / Создано наноустройство, которое видит сквозь стены

19.02 / Собака спасла россиянку от агрессивного мужа-итальянца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска