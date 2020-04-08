Исследователи: Многих мужчин привлекают дефекты женской речи

08.04.2020, 23:30, Разное

Американские специалисты, анализирующие научные работы своих коллег, сделали вывод, что мужчинам очень нравится наличие высокого голоса и некоторых разговорных дефектов (картавость, заикание или шепелявость) у женщин. Анализ показывает, 9 из 10 представителей сильного пола предпочитают девушек с высоким голосом – этот фактор ассоциируется у них с молодостью.

Почти треть испытуемых заявили, их симпатию вызывают те представительницы прекрасного пола, которые могут подстроиться под особенности речи мужчин и даже копируют их разговорную манеру. Более подробное исследование в данном направлении потребовало участия более 2,5 тысяч мужчин в возрасте 18-65 лет. Оказывается, многих из них привлекло внимание наличие дефектов в разговоре женщин – легкое заикание или картавость.

Стоит отметить, что девушки чаще мужчин сталкиваются с проблемой картавости – почти в 3 раза. В итоге, главными любителями дефектов речи у женщин исследователи называют мужчин зрелого возраста (40-55 лет), а также небольшой процент молодых парней.