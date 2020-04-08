 

Израиль празднует Песах в режиме карантина

08.04.2020, 23:25, Новости дня

Обычно во время празднования Песаха в Израиле толпы людей выходят на улицы, чтобы ритуально сжечь квасные продукты в память об исходе из Египта.

Однако в этом году из-за мер по сдерживанию коронавируса улицы Иерусалима и других городов почти пусты.

Израильские власти ввели на этой неделе особые ограничения.

Традиционный праздничный ужин, седер, можно проводить лишь в кругу ближайших родственников. Путешествия между городами запрещены до пятницы.

В среду, незадолго до начала седера, вступает в силу комендантский час, который продлится до четверга, в связи с чем в магазинах возникли длинные очереди.

За соблюдением комендантского часа будет следить полиция, применяя дроны и вертолеты.

В некоторых районах нашли обходные пути: так, в Иерусалиме в среду собирали квасные продукты из специальных мусорных баков и свозили их на окраину города, чтобы сжечь.

В отсутствие возможности собраться с родными и близкими многие семьи планируют провести седер по видеосвязи.

По данным израильского министерства здравоохранения, в стране зафиксировано более 9 400 случаев заражения коронавирусом и не менее 71 смерти. Еще до праздников в стране были введены жесткие ограничительные меры, предписывающие жителям оставаться дома. Из-за закрытия многих компаний уровень безработицы в стране подскочил до 25 процентов.



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