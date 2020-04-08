Израиль празднует Песах в режиме карантина
08.04.2020, 23:25, Новости дня
Обычно во время празднования Песаха в Израиле толпы людей выходят на улицы, чтобы ритуально сжечь квасные продукты в память об исходе из Египта.
Однако в этом году из-за мер по сдерживанию коронавируса улицы Иерусалима и других городов почти пусты.
Израильские власти ввели на этой неделе особые ограничения.
Традиционный праздничный ужин, седер, можно проводить лишь в кругу ближайших родственников. Путешествия между городами запрещены до пятницы.
В среду, незадолго до начала седера, вступает в силу комендантский час, который продлится до четверга, в связи с чем в магазинах возникли длинные очереди.
За соблюдением комендантского часа будет следить полиция, применяя дроны и вертолеты.
В некоторых районах нашли обходные пути: так, в Иерусалиме в среду собирали квасные продукты из специальных мусорных баков и свозили их на окраину города, чтобы сжечь.
В отсутствие возможности собраться с родными и близкими многие семьи планируют провести седер по видеосвязи.
По данным израильского министерства здравоохранения, в стране зафиксировано более 9 400 случаев заражения коронавирусом и не менее 71 смерти. Еще до праздников в стране были введены жесткие ограничительные меры, предписывающие жителям оставаться дома. Из-за закрытия многих компаний уровень безработицы в стране подскочил до 25 процентов.
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