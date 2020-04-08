Бывшие коллеги рассказали о характере Овсянникова в бытность губернатором Севастополя

08.04.2020, 23:16, Новости дня

Овсянников иногда допускал излишнюю горячность, а корректное поведение по отношению к другим нельзя назвать его сильной стороной. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Ранее замглавы Минпромторга и экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был исключен из «Единой России»за скандал в аэропорту Ижевска.

«С Дмитрием Владимировичем мы много общались. Я возглавляла Законодательное собрание, он был губернатором. Безусловно, в публичном общении он старался держаться, но ему это не всегда удавалось. Он не позволял себе нецензурную брань, этого не было, конечно. Но у нас были такие моменты, когда он допускал излишнюю горячность и непродуманность в решениях», – напомнила представитель севастопольского ЗакСобрания в Совете Федерации Екатерина Алтабаева.

«Дмитрий Владимирович умен, образован, но корректное поведение по отношению к другим, к сожалению, нельзя назвать его сильной стороной. А без таких определенных компетенций быть успешным политиком невозможно, – посетовала сенатор. – И два года правления Овсянникова в Севастополе, это подтвердили».

«Специфический коммуникативный стиль», который продемонстрировал Овсянников в аэропорту Ижевска, предопределил его исключение из партийных рядов, сказал газете ВЗГЛЯД президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. По его мнению, на посту севастопольского губернатора Овсянников тоже не демонстрировал эффективную работу.

По мнению эксперта, исключение замминистра из «Единой России» показало: для партии власти нетерпима та стилистика чиновничьего поведения, которую продемонстрировал Овсянников. Правящая партия поддерживает курс на то, чтобы ставить на место чиновников, позволяющих себе неадекватное поведение, отметил собеседник. «Я думаю, что «Единая Россия» своим решением набрала политические очки», – заключил Минченко.

Ранее в среду было объявлено о решении партии «Единая Россия» исключить из своих рядов замминистра промышленности и торговли, бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, а также потребовать его увольнения с должности.

Указывается, что комиссия «Единой России» по этике единогласно порекомендовала президиуму генсовета партии исключить Овсянникова за действия, несовместимые с этическими нормами «Единой России».

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», – сказал по этому поводу секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

До этого Овсянников объяснял свое поведение в аэропорту Ижевка тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт». При этом он утверждал, что все требования сотрудников авиационной безопасности им были выполнены.

Протокол о мелком хулиганстве, составленный на Овсянникова, 27 апреля рассмотрит Завьяловский суд в Удмуртии, сообщили в среду в пресс-службе судейского сообщества республики.