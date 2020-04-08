В мире: Мир после пандемии будут менять по предложениям Москвы

08.04.2020, 23:16, Новости дня

После пандемии всем странам придется сделать выбор – руководствоваться в будущем своими национальными интересами или вновь участвовать в глобальных объединениях. Запад, который не смог справиться ни с вирусом, ни с экономическим кризисом, ждет рост мощная волна левых протестов. Зато Москва и Пекин станут примерами для подражания. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты-международники.

Пандемия COVID-19 потребовала от мировых лидеров, в первую очередь, трех качеств: умения быстро принимать тактические решения в чрезвычайных условиях, при этом стратегически просчитывать последствия этих решений. Третье – это способность оперативно создать с другими державами ситуативные союзы перед лицом общего врага. Такие способности проявило руководство РФ и Китая. Но дефицит таких способнойстей проявился у лидеров США и Евросоюза.

К такому выводу пришли участники круглого стола «Будущее мировой системы. Глобальная безопасность или национальная изоляция?», который прошел в среду по инициативе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Это общение политологов-международников уже стало вторым в организованном ЭИСИ цикле «Время готовиться к будущему». Напомним, предыдущая встреча была посвящена неожиданно возросшей цифровизации нашего общества. По уже сложившейся из-за коронавируса традиции, эксперты общались онлайн.

«Наднациональные институты и западные элиты по сути оказались не готовы к вызову пандемии. Не стали исключением Дональд Трамп, Борис Джонсон, Эмманюэль Макрон и другие политики первого эшелона», – сячитает профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло, член научного совета при Совбезе России.

«Трамп, который поначалу называл обсуждение пандемии «заговором либеральной прессы», а сам COVID-19 – «китайским вирусом», сейчас вынужден дистанцироваться от собственных сторонников – коронаскептиков, чье мнение выражает телеканал Fox News», – добавил доцент философского факультета МГУ, американист Борис Межуев.

«В мире под угрозой оказались 1,5 млрд рабочих мест. Эксперты предрекают рецессию, еще более глубокую, чем в 2008-2009 годах», – заметил председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. «Первую волну популизма запустил именно кризис 2008 года. Сейчас на фоне морального банкротства западных элит волна может оказаться выше, – добавил глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его мнению, когда пандемия уляжется и начнется «разбор полетов», то есть действий нынешней западной элиты, это усилит «распределительную повестку, агрессию в адрес богатых».

Тем самым, полагают участники, COVID остановит было волну правого антимигрантского популизма итальянской «Лиги», «Альтернативы для Германии» и партии Марин Ле Пен, нараставшую на Западе все последние годы. Взамен поднимется волна нового левого популизма. Примерами усиления «распределительной повестки» уже сейчас стали два скандала, вспыхнувшие в англосаксонских странах.

«Под огнем жесткой критики оказался лично пострадавший от COVID Джонсон. Британского премьера обвиняют в том, что он использовал ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) при симптомах, при которых условный «Джон Джонсон» никогда бы не получил такой помощи», – сказал Кузнецов. Он же напомнил и о скандале, который разворачивается в США: сенаторы Ричард Барр и Келли Леффлер воспользовались закрытой информацией о скорости распространения вируса и сбросили принадлежавшие им акции.

Макаренко припомнил закон, который в свое время сформулировал французский политик Алексис де Токвиль: в кризис люди не бунтуют, но на выходе из кризиса могут предъявить власти жесткие претензии. По мнению эксперта, левая протестная волна даст шанс политикам формата Берни Сандерса, или нынешним лидерам левых движений, которые и так уже сильны на Юге Европы – от Испании до Греции.

С Макаренко не вполне согласился Кузнецов. По его мнению, «в политику могут прийти новые люди, не связанные с «лицами из телевизора» – например, врачи – герои борьбы с пандемией, родственники ее жертв и люди, сами переболевшие коронавирусом.

Поединок двух гегемонов

«Выйдет на новый уровень противостояние США и Китая как действующего гегемона и претендента на эту роль. До кризиса Пекину не хватало уверенности, но сейчас его ничто не сдерживает», – предсказывает директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Вашингтон уже готовит юридическую контратаку: иски, в том числе на международном уровне против Китая как виновника в распространении вируса, напомнил Кузнецов.

Лукьянов, в отличие от других участников круглого стола, считает: принципиально новых трендов коронакризис не выявил. «И американо-китайское противостояние, и тяжелый кризис всех международных структур проявились задолго до пандемии», – заметил эксперт. «Кризис обнажил уже имеющиеся проблемы – от неэффективности европейской страховой медицины до коллапса политических систем в таких странах как Италия», – согласился директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Одновременно мир со все большим интересом обращается к проявившим эффективность мобилизационным моделям России, Китая, а также Сингапура и Израиля, заметил в свою очередь Макаренко.

При этом Лукьянов отметил, что на выходе из пандемии мир не будет брать на вооружение какую-то модель в качестве универсальной – либеральную или условно авторитарную. По его прогнозам, выходить из кризиса каждая страна будет своим путем, опираясь на особенности собственной культуры.

«Станет ли мир на выходе из пандемии более мирным?», – задала вопрос модератор встречи, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Мировые игроки будут вынуждены выбирать национальную изоляцию, а не глобальную безопасность, ответил Лукьянов. «Тяжелый экономический кризис приведет к тому, что страны в еще большей степени будут руководствоваться сугубо национальными интересами. Разговоры о взаимопомощи еще более, чем сейчас, будут лишь прикрытием», – полагает эксперт клуба «Валдай». «Часть лицемерия в международных отношениях уже просто смыло», – добавил Мартынов.

Другие участники встречи не согласились с тем, что национальный эгоизм возобладает. Напротив, по мнению Межуева,

национальных эгоистов – и Трампа в том числе, – назначат главными виновниками катастрофических последствий эпидемии.

«Есть вероятность, что угроза вируса не разобщит, а объединит мир. Сейчас идет война не между идеологиями и или политическими системами, а общая борьба за человеческие жизни», – заметил Кузнецов. Указанием на проявление такой глобальной солидарности политолог считает не имеющее прецедентов «горизонтальное взаимодействие» врачей России, Китая, США и Европы.

«В новых условиях РФ продемонстрировала способность к солидарности, большую, чем например многие западные государства. Следовательно, Москва сможет если не диктовать, то предлагать свой формат этой солидарности. У нас есть моральное право, и мы можем внести лепту в обсуждение мира после пандемии», – констатировал Межуев.

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