Мнение: Сербия во время пандемии глазами россиянки

08.04.2020, 23:15, Разное

Ольга большую часть сознательной жизни прожила в Санкт-Петербурге. За плечами пара университетов и около 5 разных профессий, начиная от офис-менеджера до директора по развитию. В Сербию попала в июне 2019 года по приглашению местной строительной компании, можно сказать по знакомству: бывший питерский руководитель получил проект в этой стране и позвал ему помочь. Сейчас живет и работает в Белграде. До приезда сюда ничего не знала про эту страну, даже не помнила географическое местоположение. Этот переезд был для нее полной неожиданностью.

Первое впечатление от страны

Первое, с чем ты сталкиваешь по приезду, – это язык. Речь у сербов фонетически похожа на русскую, но это очень обманчивая похожесть. Часто в голове у русских происходит нестыковка: как можно дом, в котором ты живешь, называть «куча»; или писать на хвалебных вывесках «понос», когда речь идет о гордости. В их словах почти нет гласных, от этого она кажется грубой. До сих пор мне с трудом удается произнести некоторые простые слова: «прст» (палец), «црн» (черный), «крв» (кровь).

Второе – это местная кухня: здесь обожают мясо и очень жирную пищу.

Если ты вегетарианец, то будет очень сложно найти что-нибудь на твой вкус. Третье – здесь очень много матерятся. В первое время ты этого не замечаешь, потому что еще не разбираешь их речь, но через месяц-другой становится понятно, что мат они используют в каждом предложении как вводную конструкцию.

В целом, я согласна со своими коллегами, которые описывают Сербию как «Россию 10 лет назад». Есть значительные отставания во многих сферах жизни: маленькая средняя зарплата, отсутствие привычных нам онлайн услуг, сервис «по-старинке» и общее панибратство.

Отличия от России

Белград – столица Сербии, но по сравнению с Москвой или Питером – это просто провинция. Тут нет суеты, спешки, 5-часовых пробок и толпы в общественном транспорте. Люди действительно никуда не спешат, наслаждаются моментом и излучают дружелюбие. Здесь любой прохожий может завести с тобой беседу о погоде или о местной ракии (так в Сербии называют водку).



Вид с Белградской крепости

Сербы более религиозны, чем русские. Они христиане, поэтому соблюдение всех ограничений и постов, а также отмечание христианских праздников тут является почетной традицией и впитывается с молоком матери. Например, Пасха у них длится 4 дня, и все эти дни являются государственными выходными; ни одно предприятие не работает. Такая же ситуация с Рождеством и с Крестной Славой. «Слава» – это день, в который каждый отдельный род (семья) собираются вместе большой компанией и устраивают праздничный ужин в честь святого, охраняющего их дом. И в этот день работник имеет право получить оплачиваемый отгул – это закреплено законом.

Неприятные особенности страны

У сербов вся философия жизни подчинена принципу «полако». На наш язык это можно перевести как «искусство жить в удовольствие, получать от жизни кайф». Они – гедонисты нашего времени. И этот стиль жизни имеет как свои плюсы, так и минусы. И вот самый большой минус – полное отсутствие пунктуальности. И я сейчас говорю не только про приход к назначенному часу, но и выполнение любых поручений в установленный срок. Это не те люди, которые будут сидеть на рабочем месте до полуночи, чтобы вовремя сдать проект. Для них не существует проблемы, которую нельзя бы было перенести на завтра. Это раз.

А два – это их эмоциональность. Чересчур много эмоций в их речи. Порой ты не можешь понять по их манере разговора, что они вкладывают в свои слова. Их речь несколько агрессивна, даже если вы беседуете о каких-то обыденных вещах. Ну а рука об руку с эмоциональностью идет взрывной характер: не дай бог сербу откажут в приеме у врача или привезут остывшую пиццу, его возмущения будут слышны со всех близлежащих улиц. Ничего не поделать – горячая южная кровь.

Плюс немного слов про дорожное движение: если в России пешеход всегда прав, то в Сербии пешеход – это просто препятствие на дороге, которое надо объехать. Здесь нет культуры останавливать автомобиль, если пешеход наступил на зебру, или уступать дорогу пешеходам. Тут каждый сам за себя: если водитель видит секундную заминку с твоей стороны, то ему уже всё равно на твои перемещения, он проедет перед твоим носом и ещё и погудит как следует, чтобы ты знал, кто на дороге хозяин. После культурного Питера это, конечно, дикость.

Ну и напоследок про курение: курят здесь везде. К этому просто надо привыкнуть. Никакие ограничения и законы не заставят серба выкинуть сигарету и отказаться от этой привычки.

Восхищает в Сербии

Самая чудесная вещь, которая заставляет меня задуматься о ПМЖ в Сербии, – это божественный климат: здесь 350 дней в году солнце, теплая европейская зима, в которой почти не бывает снега, и очень жаркое лето, которое длится с апреля по октябрь.



Сербия в октябре

Жаль, что нет прямого выхода в море, но зато здесь есть полноводный Дунай, который в летнее время превращается в пляжный водоём.

В Сербии небольшая плотность населения, поэтому нет толпы: ты не будешь биться локтями с прохожими, даже если идешь по самой туристической улице города.

Из удивительного – я вообще не видела бомжей и цыган, хотя говорят, что их тут полно. Ни разу на моём пути я не встретила какой-нибудь лежанки или чего-то похожего на временное убежище.

В Белграде много зелени, парков и скверов, и все они в идеальном состоянии. На территории парков есть прорезиненные дорожки для бега, отдельные полосы для велосипедов и для переходов, каждые 100 метров стоят питьевые фонтаны (кстати, в Сербии можно пить воду из-под крана, так как у них хорошая система очистки), на каждом шагу детские и тренажерные площадки. Рай для спортсменов и мамочек с детьми.

Сербы и русские. Братья

Никогда не видела, чтобы в чужой стране так любили русских. Да мы же им как братья, кровные родственники. Они равняются на нас, они очень гордятся дружбой с русскими людьми. Если на улице серб услышит, что кто-то говорит по-русски, то он обязательно подойдет к нему, поприветствует и постарается рассказать о том, когда он был в России, есть ли у него там друзья, или обязательно покажет, что он знает пару фраз на нашем языке. Это очень мило. В Сербии ты не чувствуешь себя чужаком.

Турецкое влияние

Очень большое влияние на культуру Сербии оказало турецкое (оно же – османское) иго. Если послушать сербскую музыку или посмотреть на сербский стиль одежды, то везде просвечивается турецкое влияние. И если честно, то турецкий стиль – это, конечно, «на любителя»: порой они действительно перебарщивают с яркой раскраской и украшениями.

СЕРБИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Карантин в Сербии серьезнее, чем с России. Это началось месяц назад с распоряжения президента по возможности перевести всех сотрудников на удаленную работу. Частично это распоряжение было выполнено, но процесс заражения уже запустился.

На сегодняшний день ситуация следующая:

– все жители Сербии в возрасте от 65 лет и старше не имеют права покидать свои дома ( кроме пятницы с 16:00 до 19:00, когда они могут сходить за продуктами в ближайший супермаркет). Штраф за нарушение этого запрета до 150000 динар (это почти 100000 рублей);- все остальные жители могут выходить из дома только по острой необходимости (в продуктовый магазин или в аптеку, кто работает – только на работу);- в Сербии введен комендантский час, когда никто, кроме полиции, не может находиться на улице: в будние дни с 17:00 до 05:00, в выходные – с 17:00 пятницы до 05:00 понедельника;- владельцы собак могут выгуливать своих питомцев во время комендантского часа с 23:00 до 1:00 не более 20 минут и не дальше 200 метров от дома (по воскресеньям – дополнительно с 08:00 до 10:00);- полностью закрыты все детские сады, школы, университеты, рестораны, бары, спортивные и торговые центры, стадионы и другие места массового скопления людей;- продуктовые магазины и аптеки работают с 07:00 до 15:00.

Как сербы переносят изоляцию

Сербы оказались крайне дисциплинированы, когда дело коснулось их здоровья. Я не слышала никаких возмутительных случаев нарушения карантина. Я могу судить исключительно по своим сербским соседям, которые вполне спокойно засели по домам и сутками смотрят «Южный ветер» (сериал с Милошем Биковичем).

Положительные последствия пандемии

Этот домашний карантин сейчас для многих шанс как можно больше времени проводить со своими родными, отказаться от ненужных трат и излишеств. Возможно, кто-то сейчас может заняться собственным интеллектуальным развитием, которое он откладывал до лучших времен. В любой ситуации можно найти позитив: вы посмотрите на эти толпы людей в сети, занявшихся спортом, чтением, обучением и кулинарией. Сказка, а не карантин.

Как ни странно, мне очень легко дается карантин: я не вижу поводов для возмущения и нарушения запретов. Мы же не в тюрьме, а всего лишь дома. Я для себя определила это как затянувшийся отпуск. Тяжело каждый день смотреть новости и следить за статистикой смертей в мире, но от этого никуда не деться: врага надо знать в лицо.

Что изменится после окончания карантина

Лично для меня мало что изменится. Я думаю, что все мы просто проснемся однажды утром и вернемся к той прошлой жизни, которую оставили в феврале 2020 года. Не знаю, сколько продлится наше заточение, поэтому не могу делать какие-либо предположения. Возможно, Сербия (как и весь прочий мир) развернется лицом к онлайн бизнесу и обучению, шагнет в эру удаленной работы и полной цифровизации. Кто знает, может, я ошибаюсь.

Совет людям, которые впадают в панику

Я советую этим людям включить мозги и подумать о том, что наше эмоциональное состояние непосредственным образом влияет на иммунитет и на здоровье. Спокойствие и прагматизм увеличат шансы каждого на благополучный исход всей этой чертовщины.

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