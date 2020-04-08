Porsche 718 Cayman GT4 обзаведется трековой версией

08.04.2020, 23:09, Разное

По сравнению со стандартным GT4, новая версия Porsche 718 Cayman GT4 RS получит более мощные технические характеристики. Запуск должен состояться уже в конце следующего года, а цена модели составит не менее 130 тысяч долларов.

Как известно, первые слухи о Porsche 718 Cayman GT4 появились ещё до «заморозки» автопромышленности из-за вспышки коронавируса в мире. На сегодняшний день большинство автопроизводителей попросту отложили или остановили свои программы разработки. Что касается вышеназванной модели, то это – более мощная версия своего предшественника. Стандартная модификация, вероятно, обзаведется 4,0-литровым 415-сильным двигателем. Вариация RS получит мотор такого же объема, но мощность составит уже около 500 лошадиных сил.

В случае консервативности автоконцерна с калибровками трансмиссии и подвески, у RS появится много сходств с GT4, чтобы оправдать свою цену. В целом, конкуренция также будет низкой – лишь Corvette Z06 в теории сможет как-либо конкурировать с новинкой от Porsche. Другие же модели компании слишком разнятся с будущей новинкой, подытожили эксперты.