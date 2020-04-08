 

Porsche 718 Cayman GT4 обзаведется трековой версией

08.04.2020, 23:09, Разное

По сравнению со стандартным GT4, новая версия Porsche 718 Cayman GT4 RS получит более мощные технические характеристики. Запуск должен состояться уже в конце следующего года, а цена модели составит не менее 130 тысяч долларов.
Как известно, первые слухи о Porsche 718 Cayman GT4 появились ещё до «заморозки» автопромышленности из-за вспышки коронавируса в мире. На сегодняшний день большинство автопроизводителей попросту отложили или остановили свои программы разработки. Что касается вышеназванной модели, то это – более мощная версия своего предшественника. Стандартная модификация, вероятно, обзаведется 4,0-литровым 415-сильным двигателем. Вариация RS получит мотор такого же объема, но мощность составит уже около 500 лошадиных сил.

В случае консервативности автоконцерна с калибровками трансмиссии и подвески, у RS появится много сходств с GT4, чтобы оправдать свою цену. В целом, конкуренция также будет низкой – лишь Corvette Z06 в теории сможет как-либо конкурировать с новинкой от Porsche. Другие же модели компании слишком разнятся с будущей новинкой, подытожили эксперты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Россияне могут получить возможность докупить недостающий для страховой пенсии стаж

13.03 / Профессор Стивен Тернер не считает обычные очки 100% защитой глаз от коронавируса

24.02 / Анонсирован выпуск лимитированной серии 1013-сильных кабриолетов Chevrolet Camaro

27.03 / Мнение: Неделя выходных, которая может не спасти от кретинов

23.03 / Samsung планирует уравнять наименования смартфонов и планшетов

05.03 / По пути с товарищем майором

18.03 / Диетологи назвали полезные травы и специи для здоровья при коронавирусе

24.03 / Мнение: Спортсмены против автомобилистов

23.03 / На берегу Енисея нашли пакет с мертвым ребенком

09.02 / Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на слова Татьяны Навки о здоровье актрисы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска