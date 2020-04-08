Мнение: Нужно ли носить маску против коронавируса?

08.04.2020, 23:06, Разное

Всем привет. Давеча рекомендации ютуба стали подсовывать мне видео клоунов от оппозиции, и других менее известных блогеров, которые говорят, что маска при пандемии бесполезна, и ее носить не надо.

Например, блогер kamikadzedead вещал о том, что маска не спасет, нужен как минимум защитный костюм с противогазом. Затем некий эксперт по всем вопросам Максим Кац в одном видео говорит что маска бесполезна, а на следующий день он уже переобувается в полете и сам закупается тряпичными масками. Конечно не остался в стороне и Варламов.

Обычно я не обращаю внимания на клоунов, когда они занимаются бесполезной болтовней и просто собирают пожертвования, но тут не могу молчать, потому что от этого может зависеть ваша жизнь, и жизнь ваших близких. Накипело. Сейчас даже аналитика блогера Ваномаса более адекватна.

Они говорят сначала, что маска вас не спасет, а затем, что маски жизненно необходимы медицинским работникам. “Вы забираете их у системы здравоохранения”, и все в таком духе. Такая аргументация уже сломана и сама себе противоречит. Медицинских работников, значит, маски спасают, а рядовых человечков – нет? Советую этим ребятам сначала прочитать учебник для средней школы Виноградова, или Челпанова, чтобы не нести подобную ахинею.

Другие личности с низким айкью утверждают, что маска не спасет, потому что вирус меньше по размеру чем поры в маске. Это вариация на старую тему, когда говорили, что презерватив не спасет от заражения ВИЧ, потому что вирус меньше, чем микропоры в латексе.

Объясняю: вирус не может летать сам по себе, у него нет крылышек, ручек и ножек. Он содержится в миниатюрных брызгах жидкости, которые выбрасываются при чихании или разговоре. Поэтому маске достаточно не пропускать эти микрокапли. А в случае с презервативом – достаточно, чтобы он не пропускал жидкость, которая содержит вирус.

Даже если у вас плохая маска, и пропустит часть капель внутрь, вы получите меньше начальной вирусной нагрузки, чем если бы вы ходили без маски, течение болезни будет более легким, и вы, возможно, не окажетесь в реанимации.

Сейчас в любой “Пятерочке” ходят жирные тетки с тележками, они постоянно чихают, кашляют и пердят, не прикрываясь рукой. Поэтому даже плохая маска – лучше чем ничего. Если есть аптечная – купите ее. Если нет – подойдет даже сложенная вдвое бандана или шарф.

Очки, конечно, обеспечивают дополнительную защиту, но шанс получить заражение через слизистую глаза ниже. Для этого вам должны чихнуть или плюнуть прямо в глаза, а это не так вероятно.

Правильно носите маску. Он должна плотно прилегать к носу. Дышите через нос. Если тяжело дышать – ничего, для короткой пробежки в “Пятерочку” сойдет, потом снимете. Но не касайтесь глаз и рта пальцами, если до этого трогали внешнюю поверхность маски.

Тщательно мойте руки, в том числе и тыльную сторону ладоней и между пальцами. Обеззараживайте мобильные девайсы, ручки дверей, компьютерную мышь и клавиатуру.

Имбирь тут вам вряд ли поможет. Для профилактики инфекции принимайте поливитамины (лучше растворимые), витамин C, витамин D. Вместо витамина C можно пить чай с лимоном.

Если некий “врач”, или блогер будет говорить что маски не спасают, проигнорируйте его, а лучше плюньте в харю. Не всем медицинским работникам можно верить, сейчас экзамены в медвузах покупаются за 500 рублей. Это пропаганда, нацеленная на экономию средств защиты.

Маска – это просто кусок марли, стоит копейки, не дороже георгиевской ленты. Георгиевские ленты раздавали бесплатно у метро всем желающим, но про бесплатные маски можете сразу забыть. Вот и думайте, что важнее для наших властей – здоровье населения, или его оболванивание.

Не стоит слушать и мнение ВОЗ. Это коррумпированная бюрократическая структура, с потрохами купленная Китаем. Ее возглавляет некомпетентный туземец. Я напомню, что эти ребята сначала говорили, что нет доказательств передачи нового вируса от человека к человеку. Потом до последнего вещали о том, что риска пандемии нет, и не нужно перекрывать транспортные пути. А сейчас они критикуют правительства мира за запоздалый ответ, и имеют наглость высказываться по поводу масок.

Даже чисто эмпирически, путем наблюдений, можно понять, что эти ребята нам врут: там, где носят маски (Тайвань, Ю.Корея, Китай, Япония) ситуация с вирусом легче, чем там, где их не носят.

Естественно, что в шумихе вокруг нового вируса много политики. Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с военным положением. Это действительно похоже на войну, Похоже тем, что слишком многим было выгодно, чтобы кризис случился. Кому война, а кому и мать родна.

Иные экономисты утверждали, что мировая экономика достигла такого развития, что следющего циклического кризиса просто не будет в принципе. Значит, кризис нужно придумать. Они и придумали.

Но даже если шумиха вокруг вируса раздута, это не значит, что вы неуязвимы. Как говорится, если у вас диагностировали паранойю, это еще не значит, что за вами не следят.

Не стоит игнорировать новый вирус.

Он не похож на те обычные коронавирусы, которые являются возбудителями рядовых ОРВИ. Его молекула крупная, и очень странная, похожа на искусственно созданную. Но меня не интересует, откуда он взялся, случалась ли утечка из уханьской лаборатории, или нет.

Вирус поражает нижние дыхательные пути, может вызвать отек легких, а это очень неприятно. Да, сейчас он убивает в основном стариков, но в любой момент может мутировать, и начать косить всех подряд, как испанский грипп сто лет назад. Причем мы не знаем, в какой именно момент, и реакция в любом случае будет запоздалой.

Признаки короновируса-19 – высокая температура и кашель, насморк для него не свойственен. Но если у вас насморк, это не значит что нового вируса у вас нет. Можно одновременно заразится и гриппом, и ковид-19. И закончить на больничной койке.

Ребятам из правительства стоило бы перекрыть выход из Москвы, как в Ухане. Но это значило бы, что царь окажется в изоляции вместе с холопами, а это недопустимо.

Теперь вирус уже распространился по Расее-матушке. Поэтому могу дать еще одну рекомендацию жителям неблагополучных регионов: Забайкалья, Дальнего Востока, Новгородской области, и других. Носите с собой не только маску, но и перцовый баллончик, или молоток с гвоздями. (Если найдут, скажете товарищу полиционеру, что хотите картину живописца на стену повесить).

Ведь ближе к маю у путинского среднего класса, потребителей фанфуриков, кончатся деньги, и ребята выйдут грабить на большую дорогу. Проблема еще и в том, что на многих из них будут маски.

Будьте здоровы, не кашляйте.

Статья на моем сайте: https://kapanov.ru/maska-protiv-koronavirusa/