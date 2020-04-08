Ученые рассказали, как оставаться здоровым после 40 лет

08.04.2020, 23:00, Новости дня

Ученые рассказали, как людям после 40 сохранить свое здоровье. По словам специалистов, необходимо пересмотреть свои привычки.

В исследовании специалистов приняли участие более 116 тысяч человек. Ученые учли у добровольцев наличие вредных привычек, индекс массы тела и уровень физической активности.

Результат эксперимента показал, что самыми здоровыми оказались те участники, у которых индекс массы тела был ниже 25. Также меньше хронических заболеваний было выявлено у добровольцев, которые отказались хотя бы от одной вредной привычки и старались оставаться физически активными.