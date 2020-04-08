Бренд Fiat представил новый пикап Fiat Strada

08.04.2020, 23:00, Новости дня

В Сети опубликовали свежие сведения о предстоящем поколении пикапа Fiat Strada.

В частность, автомобиль изначально планировали начать продавать в Южной Америке к апрелю нынешнего года, однако из-за текущего карантина сроки выхода перенести. Таким образом, выход обновленного пикапа Fiat Strada пройдет до конца 2020 года. Известно, что внешние изменения коснулись в форме колес, бамперах, а также светодиодной головной оптике.

Кроме того, некоторые специалисты прогнозируют, что Fiat Strada получит 1,3 и 1,4-литровые двигатели с мощностью до 108 л.с. Производитель пока не называет никаких подробностей о том, в каком виде будет предлагаться данный автомобиль в свободной продаже