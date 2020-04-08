Мнение: Думали, что хуже уже не будет? Тогда посмотрите на это

08.04.2020, 22:58, Разное

Знаете, что отличает россиян от жителей других стран? Мы всегда чем-то недовольны. Даже сейчас, когда весь мир находится в «режиме ожидания», старается принять новые правила и жить по ним, наши предпочитают тешить себя иллюзиями, мол, раньше было лучше. Да, теперь кажется, до пандемии мы все жили относительно беспечно, но давайте всё же взглянем реальности в глаза?

Сейчас её можно описать в трёх словах: борьба, сплоченность и благодарность. И, если с первым и вторым пунктом дела обстоят довольно неплохо, то третий – исчез, оставив вместо себя постоянную неудовлетворенность.

Вот вам хороший пример: после распространения режима «нерабочих дней» на весь апрель, российских школьников массово перевели на дистанционное обучение, а власти каждого региона начали обеспечивать их продуктовыми наборами. Как и предполагалось, по качеству ожидаемо лидирует Москва. Несмотря на это, большинство жителей столицы предпочло повально жаловаться: «Гречка есть, а где туалетная бумага?»

Вы это серьёзно?

Особенно хорошо поливать грязью получается в «мамских» чатах: из десяти гневных сообщений найдётся лишь одно, где прозвучат слова благодарности. И это, знаете ли, странно, ведь один набор почти с точностью повторяет вашу продуктовую корзину на кассе: тот же сок, тот же шоколад. Так откуда эта брюзгливость?

Для сравнения можно рассмотреть такой же двухнедельный набор, выделенный для школьников в Санкт-Петербурге.





Согласитесь, он гораздо скуднее.

Однако при этом, в социальных сетях редко можно встретить комментарий из разряда «Зачем оно нам? Себе оставьте». Как говорится, чем богаты, тем и рады.

Резюмирую вышесказанное: где благодарность, москвичи? В конце концов, если ваш ребёнок хочет булочку, а не кашу – это уже другая история.