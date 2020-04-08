 

Нардеп, подавший 6 тыс. поправок к “антиколомойскому” закону, заявил, что может их отозвать. Если отменят медреформу и открытие рынка земли

08.04.2020, 22:55, Новости дня

Внефракционный нардеп Антон Поляков, подавший более 6 тыс. поправок к законопроекту, который запрещает возврат национализированных банков прежним владельцам, заявил в комментарии “Радіо Свобода”, что может их отозвать при определенных условиях.

“Я готов их отозвать, если будет сделано три шага. Первый шаг – отмена открытия рынка земли. Второй шаг – это пересмотр, перенос второго этапа медреформы. И третий – отмена “антифоповских” законопроектов. Занимайтесь чем хотите, только не трогайте наш бизнес, наш народ и наше государство. Такие игры с МФВ ни к чему хорошему фактически не приводят”, – утверждает он.

Как отмечает “Радіо Свобода”, Поляков и бизнесмен Игорь Коломойский, которому выгодно, чтобы документ не был принят (в этом случае он не сможет вернуть национализированный в 2016 году “ПриватБанк”), отрицают знакомство друг с другом.

Поляков заявил, что готовил поправки в течение недели вместе с командой из 20 человек, консультируясь “с юристами, со специалистами из банковской сферы”. “Даже пришлось элементарно с преподавателями украинского языка, потому что там очень много поправок действительно технических, то есть они касаются самого тела законопроекта”, – сказал депутат, исключенный из фракции “Слуги народа” в ноябре прошлого года.

В заявлении, которое депутат опубликовал в Telegram, он противопоставляет себя президенту Владимиру Зеленскому и считает, что высказывает требования “от имени украинского народа”.

Законопроект, который делает невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам, был принят в первом чтении 30 марта. Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Ожидается, что законопроект будет проголосован во втором чтении на ближайшей сессии Верховной Рады, однако перед этим депутаты должны рассмотреть все поправки. На данный момент их больше 16 тысяч.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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